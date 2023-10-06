Підозрюваного у хабарництві мера Сум Лисенка випустили під заставу
Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють в одержані хабаря, випустили під заставу
Про це інформує Суспільне, посилаючись на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду України.
Зазначається, що заставу у розмірі 3 мільйонів гривень внесли 5 жовтня.
Що відомо про справу мера Сум Лисенка
2 жовтня НАБУ та СБУ затримали міського голову Сум Олександра Лисенка і директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу під час отримання хабаря у 1,4 млн грн.
За даними правоохоронців, вони вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови чиновники погрожували створенням перешкод для ведення бізнесу в місті.
Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.
4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум.
За словами заступника керівника САП Андрій Синюка, прокурори клопотали про арешт Олександра Лисенка з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.
У разі внесення застави, його зобов‘язали прибувати за першою вимогою, не залишати Суми без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання та заборонили спілкуватися з депутатами Сумської міськради.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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