САП просить суд відсторонити підозрюваного у хабарі мера Сум від посади

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"9 жовтня 2023 року прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", - йдеться в заяві.

За даними правоохоронців, мер Сум і директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

СБУ та НАБУ затримали обох чиновників у момент отримання траншу неправомірної вигоди в розмірі 1,4 млн грн.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу мера Сум Лисенка

Олександр Лисенко є мером Сум з 2014 року, він із лютого 2012 року очолює Сумську обласну партійну організацію ВО "Батьківщина". Директором Департаменту інфраструктури міста на сайті міськради Сум указаний Олександр Журба.

2 жовтня НАБУ та СБУ затримали Лисенка і Журбу під час отримання хабаря у 1,4 млн грн. За даними правоохоронців, вони вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови чиновники погрожували створенням перешкод для ведення бізнесу в місті.

Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лисенку. За словами заступника керівника САП Андрій Синюка, прокурори клопотали про його арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

6 жовтня Лисенка випустили під заставу.