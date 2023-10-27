Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
Віктор Бобиренко, політолог, експерт "Бюро аналізу політики", зазначив, що у містах Суми, Чернігів, Полтава реформа децентралізації фактично згортається
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Суми прийшла субвенція у 1,8 млрд грн на відбудову. Тут відбуваються страшні речі із розпорядниками коштів, і з підрядниками. Місто освоює якісь кошти, однак, мабуть, підрядників обрали не тих. Бо у нас же, якщо не наші підрядники, значить, вони крадуть, а як наші – все нормально. Тому і прийшли з перевірками у комунальні установи міста Суми, перевіряти цю субвенцію", - пояснив політолог.
На його думку, схожа ситуація й у Чернігові.
"Я пов'язую нещодавні події у містах Суми та Чернігів і кажу, що це наїзд на місцеве самоврядування. Щоб потім призначити військові адміністрації й взагалі загнати міста та місцеве самоврядування на рівні обласних центрів в стійло. Фактично паралізується робота як у Сумській міській раді, так й у Чернігівській. Я впевнений, що основна мета цього – підім'яти під себе самоврядування цих міст. Ми вже бачимо, що Чернігів, Суми, Полтава - міста, де фактично реформа децентралізації згортається. Нагадаю, що Суми встояли від адміністративного впливу часів Януковича, Суми тоді не лягли під "Регіони", а "Слуги" зараз ставлять місто в стійло, але штучно", - зауважив Віктор Бобиренко.
За його словами, Офіс президента, використовуючи ситуацію війни, підминає під себе місцеве самоврядування.
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