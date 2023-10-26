ДБР проводить обшуки у в.о. мера Чернігова щодо незаконного виїзду за кордон

Про це повідомила у телемарафоні радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Перевіряється законність перебування його за кордоном. Відрядження було оформлено, за нашими даними, 7 травня цього року і було оформлено до Німеччини. І наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини, яким чином виконуючий обов’язки міського голови міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та в Польщі", - сказала радниця.

За словами Сапьян, виїзд Ломака за кордон тривав з 7 по 21 травня 2023 року.

Обшуки відбувається на підставі ухвал суду від 6 жовтня.

Спершу про обшуки написав сам Ломако у Facebook.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі", - написав Ломако.

Пізніше пресслужба ДБР в коментарі "Українській правді" підтвердила обшуки у Ломако. Вони проводяться спільно з СБУ.

Також у ДБР запевнили, що вони санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломако в Facebook.

Зазначимо, що 18 жовтня очільник Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що не знав про формат виставки у Драмтеатрі.

"Про захід в такому форматі, як він проводився, я не знав до трагедії. Наскільки мені відомо, ніхто за дозволом не звертався. Ця організація (ГО "Центр підтримки аеророзвідки") направила лист в ОВА, що буде проведено захід. Тобто поставили перед фактом. У листі було написано, що це буде зібрання волонтерів і представників бізнесу. Про те, що будуть дрони, військові - про це ніхто не казав.", - сказав він.