Штурм Капітолія у Вашингтоні: суд вперше ув'язнив учасника, той відсидить 8 місяців

Про це повідомляє CNN.

Він визнав себе винним у перешкоджанні роботі Сенату. Чоловік провів під час штурму всередині близько 15 хвилин.

Міністерство юстиції просило засудити його до 1,5 років позбавлення волі, а захист просив умовний термін.



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Федеральний окружний суддя заявив, що Ходжкінс сприяв вчиненню тяжкого злочину проти демократії, але визнав свою провину і і не брав участі в насильстві.



Чоловік був засуджений до восьми місяців ув'язнення.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в залу засідань Сенату США та будівлю Конгресу. Роботу парламенту було перервано

Згодом поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолія.

Станом на ранок 7 січня, Конгрес США поновив роботу, за підсумками якої було затверджено перемогу Байдена на президентських виборах.

В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, понад півсотні арештовані.