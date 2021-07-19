Штурм Капітолія у Вашингтоні: суд вперше ув'язнив учасника, той відсидить 8 місяців
Учасника штурму Капітолію США у січні 2021 року, жителя Флориди Пола Ходжкінса засудили до восьми місяців тюрми
Про це повідомляє CNN.
Він визнав себе винним у перешкоджанні роботі Сенату. Чоловік провів під час штурму всередині близько 15 хвилин.
Міністерство юстиції просило засудити його до 1,5 років позбавлення волі, а захист просив умовний термін.
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Федеральний окружний суддя заявив, що Ходжкінс сприяв вчиненню тяжкого злочину проти демократії, але визнав свою провину і і не брав участі в насильстві.
Чоловік був засуджений до восьми місяців ув'язнення.
- Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в залу засідань Сенату США та будівлю Конгресу. Роботу парламенту було перервано
- Згодом поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолія.
- Станом на ранок 7 січня, Конгрес США поновив роботу, за підсумками якої було затверджено перемогу Байдена на президентських виборах.
- В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, понад півсотні арештовані.
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