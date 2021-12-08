"Шукати союзників і консолідувати суспільство": дипломат Лубківський дав Зеленському поради щодо зовнішньої політики на тлі агресії РФ
Ексзаступник міністра закордонних справ Данило Лубківський вважає, що президент Володимир Зеленський має брати приклад в зовнішній політиці з американського колеги Джо Байдена
Про це він заявив у програмі "Підсумки з Анною Валевською" на Еспресо.TV.
"Мені здається, що варто брати приклад (Володимиру Зеленському, - ред), в тому числі з поведінки таких міжнародних діячів, як Байден. Що зробив Байден в ситуації такої агресії, яка походить від Путіна - він почав шукати союзників", - сказав Лубківський.
Він зауважив, що навіть фактично найсильніша держава світу - США, все одно шукають і повинні шукати союзників, якщо виникають конфлікти або загрози такого типу.
"Мені здається, що не втрачаючи цінностей і принципів, знаходити союзників, консолідувати суспільну думку, громадські сили, політичні сили. Не займатись тим дивним і абсолютно не прийнятним, тим, що підриває міжнародний авторитет діяча, як спекуляції про якісь перевороти, які нікому не зрозумілі", - вважає Лубківський.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав переговори лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "стримуванням та деескалацією" можливої агресії РФ.
- У Кремлі заявили, що Путін і Байден проведуть ще одні переговори, але точні терміни невідомі.
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