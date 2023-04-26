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Головна Наука Шведська дослідницька ракета вийшла з ладу та приземлилась у Норвегії

Шведська дослідницька ракета вийшла з ладу та приземлилась у Норвегії

26 квітня, 2023 середа
07:33
Наука Швеція

Шведська дослідницька ракета, запущена 25 квітня, вийшла з ладу та приземлилась у Норвегії, за 15 км від місця запуску

Про це пише Reuters.

"Вона приземлилася в горах на висоті 1 км і за 10 км від найближчого населеного пункту. Існують процедури, коли щось іде не так і ми інформуємо шведський, норвезький уряди й інших учасників", - наголосив керівник комунікацій Шведського космічного агентства.

Перш ніж упасти, ракета досягла висоти 250 км, де проводили експерименти в умовах невагомості. Невідомо, чи постраждали внаслідок інциденту населені пункти. Ракету вилучили та розпочали розслідування для встановлення причин її приземлення.

"Влада Норвегії дуже серйозно ставиться до будь-якої несанкціонованої діяльності на норвезькому боці кордону. У разі будь-якого порушення кордону відповідальні особи повинні негайно повідомити відповідні норвезькі органи влади, зокрема міністерство закордонних справ", - ідеться в заяві речника МЗС Норвегії.

Водночас шведська влада офіційно не повідомляла норвезькій стороні про інцидент.

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