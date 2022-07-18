Шведський ритейлер H&M оголосив, що повністю йде з Росії

Про це повідомив сайт H&M Group

Другий за величиною у світі роздрібний продавець одягу H&M анонсував згортання бізнесу в Росії, поповнивши перелік компаній, що повністю йдуть з цієї країни. Перед виходом компанія планує ненадовго відкрити магазини, щоб розпродати залишки товарів.

"Після ретельного розгляду ми прийшли до висновку, - наголосила в спеціальній заяві генеральна директорка Гелен Гельмерссон, - що в ситуації, яка склалася, продовжувати наш бізнес в Росії неможливо".

H&M Group працювала в Росії від 2009 року.

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