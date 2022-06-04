Мережа готелів Marriott заявила про вихід з Росії

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

У міжнародній мережі наголосили, що ще 10 березня вирішили закрити свій корпоративний офіс у Москві, призупинити відкриття нових готелів, а також згорнути всі інвестиції в готелі на території Росії. Тепер зробили наступний крок.

"Нещодавно оголошені обмеження США, Великобританії та ЄС унеможливлять роботу Marriott або франчайзингу готелів на російському ринку. Тому ми прийняли рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії", – йдеться в повідомленні.

Процес призупинення діяльності на ринку, де Marriott працював упродовж 25 років, в компанії називають складним. Наголошують у заяві і на власній допомозі людям, що постраждали від агресії РФ.

"Понад 85 наших готелів надають житло біженцям з України в сусідніх країнах. Ми надали понад 2,7 млн. доларів США фінансової підтримки, збору коштів та натуральної підтримки на рівні готелів, включаючи пожертви їжі та постачання, організаціям допомоги, які працюють на місцях. Marriott зосереджений на наймі біженців – вже найнято понад 250 людей у більш ніж 40 готелях 15и європейських країн. Ми продовжуємо приєднуватися до наших однодумців і мільйонів людей у ​​всьому світі, бажаючи покласти край нинішньому насильству та почати шлях до миру", – пишуть у Marriott International.

На території Росії працювали 23 готелі мережі Marriott.

Нагадаємо, 30 травня з Росії офіційно пішла американська компанія Netflix

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