Шведський виробник засобів особистої гігієни Zewa та Libresse йде з ринку Росії

Про це йдеться у квартальному звіті компанії.

У повідомленні йдеться, що компанія розпочала роботу щодо виходу з російського ринку. У 2021 році чисті продажі Essity в Росії склали приблизно 2,8 млрд шведських крон, що відповідає приблизно 2% від загального консолідованого чистого продажу в 2021 році.

Зауважимо, що Essity – шведська компанія, що працює у сфері фармацевтики та персональної гігієни та виробляє продукцію під брендами Leukoplast, Tork, Libero, Zewa та інші. Акції компанії торгуються на NASDAQ з 2017 року.

Додамо, 21 квітня стало відомо, що Toshiba та ще 9 компаній оголосили про введення технологічних обмежень щодо Росії та Білорусі.