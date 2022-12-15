Про це повідомляє сайт головування Швеції в ЄС.

"Швидка та рішуча відповідь ЄС на вторгнення в Україну є проявом нашої сили, коли ми діємо разом. Головування Швеції надасть пріоритет продовженню економічної та військової підтримки України, а також підтримці шляху України до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Потрібні подальші кроки для реконструкції та реформування на шляху інтеграції до ЄС", - йдеться у заяві.

Швеція наголосила, що вторгнення РФ в Україну загрожує європейській безпеці та шкодить економіці, а Україна б'ється за виживання.

"Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою європейській безпеці з жахливими наслідками для міграції, а також глобальних поставок продовольства та енергії. Україна бореться за своє виживання як нації – і за безпеку та життя своїх громадян. ЄС та його держави-члени згуртували безпрецедентну підтримку України та залишатимуться на її боці. Необхідно забезпечити продовження співпраці з надійними партнерами, включаючи міцний трансатлантичний зв'язок. Європейські економіки серйозно постраждали від російської війни, а також від триваючих маніпуляцій з енергопостачанням. Підвищення рівня інфляції, процентних ставок і цін на енергоносії призвело до того, що компанії та громадяни стикаються з труднощами. Незважаючи на те, що було вжито рішучих заходів, ми вкрай важливі, щоб ми продовжували перехід до зеленої економіки та зберігали основу нашої економічної моделі для довгострокового зростання. Наша єдність і готовність діяти залишаються ключовими для безпеки, стійкості та процвітання ЄС", - заявляє Швеція.

У заяві також ідеться про координацію з партнерами у протидії російській агресії.

"Щоб зміцнити безпеку нашого Союзу та громадян, ми повинні досягти консенсусу щодо надійної європейської політики безпеки та оборони в тісній співпраці з партнерами. Подальші кроки базуватимуться на наших спільних діях щодо протидії агресії Росії проти України, а також на реалізації Стратегічного компасу та інших ініціатив. Боротьба з транскордонною організованою злочинністю триватиме, відповідаючи на законні вимоги громадян щодо безпечних і захищених громад. Найбільш нагальна політична увага за необхідністю приділяється війні в Україні та її короткостроковим наслідкам. Одночасна увага до зусиль, спрямованих на стимулювання економічного зростання, залишається необхідною для вирішення наших довгострокових викликів. Міцність, стійкість і глобальне становище Європи залежать від наших економічних результатів, які тісно пов’язані з єдиним ринком і можливостями глобальної торгівлі", - заявляє Швеція.

Раніше уряд Швеції ухвалив дев'ятий пакет військової допомоги Україні.

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