Швеція не має підтверджень, що Туреччина протистоятиме її вступу в НАТО
Швеція не отримала жодних ознак того, що Туреччина буде проти її вступу в НАТО і підніме це питання на зустрічі в Берліні в ці вихідні
Про це заявила міністр закордонних справ Анн Лінде, інформує Bloomberg.
"Уряд Туреччини не передавав нам жодного повідомлення подібного роду, і він не робив цього в Північноатлантичній раді", – повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде в коментарі виданню.
Вона також додала, що це питання буде розглянуте на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка розпочнеться в суботу.
За попередньою інформацією, на ньому власне буде домінувати питання розширення.
- Відзначимо, що раніше в п'ятницю президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу. Туреччина виступила проти їх вступу у НАТО через прихисток для курдів.
- Фінляндія та Швеція мають намір синхронно подати заяви на вступ у НАТО на початку наступного тижня. Проте їх вступ може затягнутись через потребу ратифікувати це рішення усіма членами Альянсу, серед яких є й Туреччина.
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