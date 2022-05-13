Швеція не має підтверджень, що Туреччина протистоятиме її вступу в НАТО

Про це заявила міністр закордонних справ Анн Лінде, інформує Bloomberg.

"Уряд Туреччини не передавав нам жодного повідомлення подібного роду, і він не робив цього в Північноатлантичній раді", – повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде в коментарі виданню.

Вона також додала, що це питання буде розглянуте на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка розпочнеться в суботу.

За попередньою інформацією, на ньому власне буде домінувати питання розширення.

Відзначимо, що раніше в п'ятницю президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу. Туреччина виступила проти їх вступу у НАТО через прихисток для курдів.

Фінляндія та Швеція мають намір синхронно подати заяви на вступ у НАТО на початку наступного тижня. Проте їх вступ може затягнутись через потребу ратифікувати це рішення усіма членами Альянсу, серед яких є й Туреччина.

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