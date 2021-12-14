Швеція та Україна підписали новий договір про співпрацю у сфері оборони

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Угоду було підписано під час офіційного візиту Резнікова до Швеції.



"Сьогодні, на додачу до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Швеції Петером Гульквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин України та Швеції", - йдеться у дописі міністра у Twitter.



17 листопада міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив про готовність його держави відправити військових до України в рамках навчальної місії ЄС.