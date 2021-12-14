Швеція та Україна підписали новий договір про співпрацю у сфері оборони
У вівторок, 14 грудня, міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Королівства Швеція Петер Гульквіст провели зустріч, де обговорили двосторонні відносини та підписали оновлений договір про співпрацю у сфері оборони
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Угоду було підписано під час офіційного візиту Резнікова до Швеції.
"Сьогодні, на додачу до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Швеції Петером Гульквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин України та Швеції", - йдеться у дописі міністра у Twitter.
- 17 листопада міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив про готовність його держави відправити військових до України в рамках навчальної місії ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.89
Купівля 26.89Продаж 27.15
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.67
- Актуальне
- Важливе