Швеція відкрита для відправки Leopard в Україну, – міністр оборони Йонсон
Швеція готує черговий пакет допомоги Україні: міністр оборони Пал Йонсон заявив, що країна відкрита для постачання деяких танків Leopard ЗСУ
Про це поінформували в Reuters.
Швеція готує черговий пакет військової допомоги для України: міністр оборони країни Пол Йонсон заявив про можливість надання деяких танків Leopard для ЗСУ.
Він ствердив, що остання ця партія збройної підтримки України охоплює броньовані бойові машини піхоти, які, як заявив міністр оборони Пол Йонсон, будуть головним внеском країни з точки зору обладнання для наземної війни.
Швеція також готується надіслати Україні передову артилерійську систему Archer, але в шведському парламенті зростає підтримка додаткового надання деяких із приблизно 120 танків Leopard, які є в країні.
"Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з перш за все з Німеччиною з цього приводу", - цитують міністра автори Reuters.
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак заявив, що є обмеження щодо такої допомоги.
- 19 січня Ульф Крістерссон повідомив, що уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90. Пізніше прем'єр-міністр Швеції ствердив, що артилерійські установки Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо
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