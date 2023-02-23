Швеція відкрита для відправки Leopard в Україну, – міністр оборони Йонсон

Про це поінформували в Reuters.

Швеція готує черговий пакет військової допомоги для України: міністр оборони країни Пол Йонсон заявив про можливість надання деяких танків Leopard для ЗСУ.

Він ствердив, що остання ця партія збройної підтримки України охоплює броньовані бойові машини піхоти, які, як заявив міністр оборони Пол Йонсон, будуть головним внеском країни з точки зору обладнання для наземної війни.

Швеція також готується надіслати Україні передову артилерійську систему Archer, але в шведському парламенті зростає підтримка додаткового надання деяких із приблизно 120 танків Leopard, які є в країні.

"Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з перш за все з Німеччиною з цього приводу", - цитують міністра автори Reuters.