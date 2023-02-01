Швеція відповіла Ердогану на погрози заблокувати вступ в НАТО через спалення Корану

Про це інформує SVT.

"Ми не йдемо на компроміс зі свободою вираження поглядів, дуже ясно, що потрібно для того, щоб Швеція стала членом НАТО, і це те, що ми відповідаємо вимогам, викладеним у тристоронньому меморандумі", - сказав міністр закордонних справ Швеції.

Білльстрем наголосив, що релігійні питання не є частиною умов про вступ до Північноатлантичного альянсу, підписаних Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

"І ми зробимо це (вступ в НАТО, - ред.) в рамках, визначених нашою конституцією, нашим законодавством і принципами правової визначеності", - додав Тобіас Білльстрем.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану.

Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.

28 січня міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.