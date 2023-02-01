Швеція відповіла Ердогану на погрози заблокувати вступ в НАТО через спалення Корану
1 лютого міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем відповів на погрози турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана заблокувати вступ в НАТО
Про це інформує SVT.
"Ми не йдемо на компроміс зі свободою вираження поглядів, дуже ясно, що потрібно для того, щоб Швеція стала членом НАТО, і це те, що ми відповідаємо вимогам, викладеним у тристоронньому меморандумі", - сказав міністр закордонних справ Швеції.
Білльстрем наголосив, що релігійні питання не є частиною умов про вступ до Північноатлантичного альянсу, підписаних Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.
"І ми зробимо це (вступ в НАТО, - ред.) в рамках, визначених нашою конституцією, нашим законодавством і принципами правової визначеності", - додав Тобіас Білльстрем.
Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану.
- Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.
- 28 січня міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе