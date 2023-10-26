Швеція вирішила депортувати іракця, який проводив акції зі спалення Корану

Про це пише SVT.

Шведська міграційна служба виявила, що Моміка надав неправдиву інформацію під час подання заяви на посвідку на проживання, яку подавав у 2021 році.

За даними SVT, іракця ще в серпні викликали до міграційної служби у зв’язку з виявленими фото з Іраку, де той нібито був "зі зброєю у військовому середовищі" – а отже, вказав неправду в заяві, стверджуючи, що виїхав із рідної країни лише через політичну діяльність.

Згідно з рішенням, дозвіл чоловіка на проживання й роботу у Швеції, як і його декларацію про статус біженця, анулюють, після чого його вишлють із забороною повертатись у країну протягом п’яти років.

Коли саме депортують Моміку, поки невідомо. Він має право оскаржити рішення в суді, крім того, шведська влада дала йому тимчасовий дозвіл на проживання до квітня 2024 року "у зв'язку з перешкодами у примусовому виконанні" рішення про вислання.

Сам Моміка заявив SVT, що не буде виконувати рішення про депортацію.

"Я буду жити й помру в Швеції. Міграційна служба зробила серйозну помилку. Я підозрюю, що за цим рішенням стоять приховані політичні мотиви", – сказав він, підтвердивши, що подасть апеляцію на рішення.