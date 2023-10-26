Швеція вирішила депортувати іракця, який проводив акції зі спалення Корану
Міграційна служба Швеції вирішила анулювати посвідку на проживання іракського мігранта Салвана Моміки, відомого за акціями зі спалювання Корану
Про це пише SVT.
Шведська міграційна служба виявила, що Моміка надав неправдиву інформацію під час подання заяви на посвідку на проживання, яку подавав у 2021 році.
За даними SVT, іракця ще в серпні викликали до міграційної служби у зв’язку з виявленими фото з Іраку, де той нібито був "зі зброєю у військовому середовищі" – а отже, вказав неправду в заяві, стверджуючи, що виїхав із рідної країни лише через політичну діяльність.
Згідно з рішенням, дозвіл чоловіка на проживання й роботу у Швеції, як і його декларацію про статус біженця, анулюють, після чого його вишлють із забороною повертатись у країну протягом п’яти років.
Коли саме депортують Моміку, поки невідомо. Він має право оскаржити рішення в суді, крім того, шведська влада дала йому тимчасовий дозвіл на проживання до квітня 2024 року "у зв'язку з перешкодами у примусовому виконанні" рішення про вислання.
Сам Моміка заявив SVT, що не буде виконувати рішення про депортацію.
"Я буду жити й помру в Швеції. Міграційна служба зробила серйозну помилку. Я підозрюю, що за цим рішенням стоять приховані політичні мотиви", – сказав він, підтвердивши, що подасть апеляцію на рішення.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану.
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- 15 липня поліція Стокгольма дала дозвіл на акцію протесту зі спаленням Біблії та Тори біля посольства Ізраїлю у Швеції. У кінці липня шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терактів через спалення Корану.
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