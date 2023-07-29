Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи: можливі теракти через спалення Корану

Поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи: можливі теракти через спалення Корану

29 липня, 2023 субота
00:54
Світ Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі

Шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терактів

Про це повідомляє шведський телеканал TV4.

Поліція описує спецзахід як раптову "національну подію", для якої звичні поліцейські операції не пристосовані і яка повинна проходити за межами управління. Спецзахід означає, що правоохоронці будуть готуватися до позаштатних подій, які можуть викликати потребу у більшій кількості поліцейських.

"Це внутрішньоорганізаційний спосіб роботи, коли це вважається необхідним. Він передбачає зосередження на конкретній проблемі, якою в цьому випадку є погіршення ситуації з безпекою в Швеції. Ми не повинні дозволити цьому вплинути на наше повсякденне життя. Але ми також повинні бути більш уважними", – розповів речник шведської поліції.

Зазначається, що офіційний рівень терористичної загрози в Швеції перебуває на третьому рівні з п’яти, що означає "підвищену небезпеку". За даними правоохоронців, безпекова ситуація в країні погіршилась, зокрема через акції зі спаленням Корану.

Що відомо про спалення Корану у Швеції

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. Після цього візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, а МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану. Згодом шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон засудив спалення Корану та вибачився перед мусульманами.

Уже 25 січня стало відомо, що Коран у Швеції спалили за сприяння журналіста ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today - Чанга Фріка.Водночас міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

Згодом поліція Гельсінкі розповіла, що запобігла спалюванню Корану на акції протесту у фінській столиці минулого тижня. А головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу щодо політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану в Швеції, Нідерландах і Данії.

1 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану. У Швеції ж наголосили, що релігійні питання не є частиною умов про вступ до Північноатлантичного альянсу, підписаних Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

5 травня шведська прокуратура заочно арештувала крайнього правого активіста Расмуса Паладана через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи..

2 липня стало відомо, Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі. Згодом також в адміністрації талібів заявили, що припиняють всю діяльність Швеції у країні через антитурецьку акцію 21 січня в Стокгольмі, на якій спалили Коран.

Пізніше поліція Стокгольма заявила, що дала дозвіл на акцію протесту чоловікові, який має намір спалити Біблію та Тору біля посольства Ізраїлю у Швеції. Після цього протестувальники увірвалися до посольства Швеції у Багдаді, силою захопили його та підпалили у знак протесту проти спалення Корану, також відсилають посла.

21 липня в Стокгольмі під час санкціонованої акції біля посольства Іраку двоє чоловіків розтоптали Коран, після чого спробували його підпалити.

28 липня Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "надзвичайно стурбований" наслідками, які можуть викликати події, пов'язані зі спалюванням Корану.

Швеція
акції протестів
Читайте також:
28 липня, 2023 п'ятниця
Вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС
Держдеп США
28 липня, 2023 п'ятниця
"Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки
Віталій Бала
Автор Віталій Бала
28 липня, 2023 п'ятниця
Горбунов так і не зрозумів, що українці — не хохли й не малороси
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 липня
02:17
птахи
У Фінляндії та Норвегії зафіксовано рекордну кількість спалахів пташиного грипу
01:49
зенітна самохідна установка Gepard
Зенітки Gepard, всюдиходи, дрони та снаряди: новий пакет допомоги від Німеччини
01:22
НАТО, державний прапор України
У Жешуві неподалік кордону з Україною відкриють ремонтно-логістичний центр НАТО, - ЗМІ
00:34
путін
Путін похвалив "африканський мирний план" та запевнив, що РФ готова шукати "шляхи врегулювання" в Україні
00:27
Мер міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд
Мер норвезького міста здійснив четверту велоподорож в Україну та зібрав 540 тис. грн для ЗСУ
2023, п'ятниця
28 липня
23:56
Андрій Холодов
Депутат зі "Слуги народу" Холодов виїхав у січні з України і не повернувся, - "Схеми"
23:54
ЗСУ
Сили оборони системно вибивають ворога на Таврійському напрямку, - Тарнавський
23:26
Оновлено
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі: 9 постраждалих
23:09
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Застосування Росією ядерної зброї може повністю змінити політику Китаю щодо Москви, - аналітик Шевченко
22:54
Кирило Буданов
Буданов заявив, що Сили оборони скоро увійдуть у Крим
22:44
путін і орбан
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 липня
22:31
Ексклюзив
Вагнерівці можуть оголосити про захоплення Білоруської АЕС, щоб погрожувати Литві, - військовий експерт Грабський
22:28
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан за відмову від рукостискання з росіянкою на ЧС
22:19
Олександр Лукашенко
Лукашенко замінив керівника військової розвідки Білорусі
22:07
Дмитро Шумейко
Новим начальником поліції Києва призначили Дмитра Шумейка
22:06
OPINION
Юрій Гудименко
Влада готує вибори без військових
21:45
Оновлено
Кирило Тимошенко
НАЗК: ексзаступник голови ОП Тимошенко використовував владні повноваження в особистих інтересах
21:42
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Греція допоможе Одесі відновити зруйновані Росією пам'ятки архітектури
21:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
21:31
Ювентус, Ліга Європи
УЄФА дискваліфікував "Ювентус" з єврокубків
21:23
Аналітика
Сергій Згурець
Зміни на півдні будуть динамічнішими, РФ прорахувалась з наступом: воєнні підсумки тижня
21:21
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про погрози Росії заблокувати Чорне море: Мене дивує дуже пасивна позиція наших натівських партнерів
21:20
OPINION
Сергій Висоцький
Навіщо Стефанчук робить провокативні заяви
20:50
Оновлено
вибух у Таганрозі
Вибух у Таганрозі: РФ звинуватила Київ, в Україні відреагували
20:10
льодовики Антарктики руйнуються
У Швейцарії знайшли тіло альпініста, який зник безвісти 37 років тому
20:03
OPINION
Ірина Цілик
Мусимо змагатися з росіянами і перемагати
19:59
Марія Захарова
Росія запустила наратив, нібито українці хочуть бачити Путіна своїм президентом
19:44
Rheinmetall
Rheinmetall до кінця літа планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard: працівників уже навчають у Німеччині
19:39
Путін
У РФ африканські лідери закликали Путіна припинити війну в Україні, - Reuters
19:35
"Оболонь" - "Колос", УПЛ
"Оболонь" і "Колос" зіграли внічию у матчі-відкритті нового сезону УПЛ
19:20
знищена техніка окупантів
На Донеччині десятки росіян відмовились виконувати бойові завдання: частково вивели з ладу техніку
19:18
Росіяни викрали та регулярно катують працівника Запорізької АЕС, - Енергоатом
19:09
Огляд
Добрі передвісники
"Відьмак" каже "па-па": що подивитися на вихідних
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 520 дня війни: справа Шарія та успішне просування ЗСУ на півдні
18:57
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024
18:42
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає
18:24
генерал Абдурахман Чіані
Генерал Чіані оголосив себе лідером Нігеру після державного перевороту
18:14
Юрій Арістов
Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах
18:12
танк ЗСУ
Міноборони визнало, що 2019 року ліквідувало танковий батальйон на Житомирщині, – Ар'єв
18:09
OPINION
Юрій Богданов
Про плюси та мінуси демократії у війні проти Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV