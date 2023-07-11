Про це пише Reuters.

"Після образи священного Корану та надання дозволу на образу мусульманських вірувань Ісламський Емірат Афганістан наказує припинити всю діяльність Швеції в Афганістані", - заявив Забіулла Муджахид, речник адміністрації Талібану.

Зазначається, що Швеція більше не має відкритого посольства в Афганістані після того, як у 2021 році таліби захопили владу в Афганістані. Тож наказ, імовірно, торкнеться неурядової організації "Шведський комітет Афганістану", тисячі гуманітарних працівників якої працюють у сфері охорони здоровʼя, освіти та розвитку сільських районів у всій країні.

Спалення Корану у Швеції

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини вимагало від Швеції дотримання Тристороннього меморандуму щодо вступу країн в НАТО, зокрема про боротьбу з тероризмом, та закликало розслідувати інцидент.

Зазначалося, що під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today.

2 липня стало відомо, Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.

4 липня повідомлялося, що Рада ООН з прав людини на прохання Пакистану проведе термінове засідання через спалення Корну біля мечеті у Стокгольмі.