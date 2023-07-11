Таліби заборонили діяльність Швеції в Афганістані після спалення Корану
В адміністрації талібів заявили, що припиняють всю діяльність Швеції у країні через антитурецьку акцію 21 січня в Стокгольмі, на якій спалили Коран
Про це пише Reuters.
"Після образи священного Корану та надання дозволу на образу мусульманських вірувань Ісламський Емірат Афганістан наказує припинити всю діяльність Швеції в Афганістані", - заявив Забіулла Муджахид, речник адміністрації Талібану.
Зазначається, що Швеція більше не має відкритого посольства в Афганістані після того, як у 2021 році таліби захопили владу в Афганістані. Тож наказ, імовірно, торкнеться неурядової організації "Шведський комітет Афганістану", тисячі гуманітарних працівників якої працюють у сфері охорони здоровʼя, освіти та розвитку сільських районів у всій країні.
Спалення Корану у Швеції
21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини вимагало від Швеції дотримання Тристороннього меморандуму щодо вступу країн в НАТО, зокрема про боротьбу з тероризмом, та закликало розслідувати інцидент.
Зазначалося, що під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today.
2 липня стало відомо, Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.
4 липня повідомлялося, що Рада ООН з прав людини на прохання Пакистану проведе термінове засідання через спалення Корну біля мечеті у Стокгольмі.
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