У Швеції знову намагалися публічно спалити Коран, - DW

Про це інформує DW.

Зазначають, що один з чоловіків потоптався на примірнику Корану. Потім він відвернувся від камер журналістів і разом з ще одним учасником акції спробував підпалити книгу. Та не зайнялася.

За даними ЗМІ, в акції брали участь ті самі люди, які спалили Коран наприкінці червня цього року. Серед них є біженець з Іраку Салван Моміка.