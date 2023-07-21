У Швеції знову намагалися публічно спалити Коран, - DW
У Стокгольмі під час санкціонованої акції біля посольства Іраку двоє чоловіків розтоптали Коран, після чого спробували його підпалити
Про це інформує DW.
Зазначають, що один з чоловіків потоптався на примірнику Корану. Потім він відвернувся від камер журналістів і разом з ще одним учасником акції спробував підпалити книгу. Та не зайнялася.
За даними ЗМІ, в акції брали участь ті самі люди, які спалили Коран наприкінці червня цього року. Серед них є біженець з Іраку Салван Моміка.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану.
- 2 липня МЗС Ірану заявило, що не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі.
- 20 липня протестувальники увірвалися до посольства Швеції у Багдаді, силою захопили його та підпалили у знак протесту проти спалення Корану, також відсилають посла.
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