Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak експорт до РФ, - Dagens Nyheter
Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію
Про це повідомляє газета Dagens Nyheter.
Відомо, що експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакета санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.
Два тижні тому Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань.
Виробник, який, за його даними, виробляє сім із десяти пакувань молока та соків, що продаються в Росії, просив зробити виняток, щоб мати можливість надавати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів". Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни – Росія отримає "доступ до технологій, яких вона зараз не має".
Проте рада не погодилася з компанією й у дозволі відмовила.
"Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт та доставлення необхідні з гуманітарних причин", – сказано у відповіді.
- 11 червня Інститут міжнародних фінансів опублікував доповідь, де зазначається, що економіка Росії відкотиться на 15 років назад через санкції. При цьому 2023 року вона впаде ще на 3 відсотки. Таким чином результат 30-річних інвестицій у російську економіку буде нівельований.
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