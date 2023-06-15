Швейцарія має намір продати Німеччині 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard, – Bild
Швейцарія має намір продати 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard назад до Німеччини, яка є їхнім виробником. Депутати підтримали виведення їх з експлуатації
Про це пише Bild.
Згідно з повідомленням, якщо танки все ж продадуть Німеччині, там їх буде модернізовано, а потім їх можуть відправити в Україну.
У середу більшість швейцарського парламенту проголосувала за виведення з експлуатації танків Leopard – необхідної умови для їхньої доставки до Німеччини. Однак за це ще має проголосувати друга палата. Тоді останнє слово залишається за урядом.
Як зазначає видання, 15 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів швейцарського парламенту, закликавши розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.
- Парламентський комітет у Швейцарії 12 травня рекомендував дозволити реекспорт військової техніки та зброї. Проте 1 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну зброю, вироблену в Швейцарії.
- Цього ж дня швейцарський концерн Ruag офіційно звернувся до уряду з проханням дозволити експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни.
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