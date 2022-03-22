Швейцарія створює спеціальну комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Швейцарія створює спеціальну комісію, яка займеться розслідуванням можливих воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні, а також спроб оминути санкції проти Росії
Про це повідомляє DW.
Робоча група швейцарської генпрокуратури має провести підготовчу роботу зі збору доказів у біженців, які в'їжджають до країни, щоб згодом мати можливість відповісти на можливі запити щодо правової допомоги від Міжнародного кримінального суду або окремих держав.
Крім того, відомство хоче бути готовим оперативно відкрити власне кримінальне провадження, якщо підозрювані у порушенні міжнародного кримінального права опиняться на території Швейцарії або якщо швейцарські громадяни вчинять військові злочини за кордоном.
За повідомленням Федеральної прокуратури в Берні, кримінальне провадження поки що не порушено.
- Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти РФ.
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