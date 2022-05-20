Швейцарська компанія Zurich Insurance продає бізнес у РФ і йде з ринку країни
Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance йде з ринку РФ і продає бізнес у країні, він працюватиме під іншим брендом
Про це компанія повідомила на сайті.
"Zurich Insurance Group погодилася продати свій бізнес в Росії 11 членам команди підрозділу. За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом, тоді як Цюріх більше не здійснюватиме бізнес-операції в Росії", - ідеться в заяві.
Угода дасть змогу зберегти професійну команду й обслуговувати російський ринок. Продаж компанії мають погодити органи контролю.
Zurich Insurance займає близько 0,3% ринку страхування на випадок смерті в РФ. Компанія здебільшого підтримувала міжнародних клієнтів у країні. У 2021 році на російському ринку Zurich Insurance заробила близько $34 млн, зокрема $3 млн - від внутрішніх клієнтів.
- 26 березня Zurich Insurance видалила із соцмереж свій логотип у вигляді букви Z, оскільки цей символ використовують для підтримки війни РФ проти України.
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