Про це компанія повідомила на сайті.

"Zurich Insurance Group погодилася продати свій бізнес в Росії 11 членам команди підрозділу. За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом, тоді як Цюріх більше не здійснюватиме бізнес-операції в Росії", - ідеться в заяві.

Угода дасть змогу зберегти професійну команду й обслуговувати російський ринок. Продаж компанії мають погодити органи контролю.

Zurich Insurance займає близько 0,3% ринку страхування на випадок смерті в РФ. Компанія здебільшого підтримувала міжнародних клієнтів у країні. У 2021 році на російському ринку Zurich Insurance заробила близько $34 млн, зокрема $3 млн - від внутрішніх клієнтів.

26 березня Zurich Insurance видалила із соцмереж свій логотип у вигляді букви Z, оскільки цей символ використовують для підтримки війни РФ проти України.

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