Швейцарський банк Julius Baer повідомив про заморожування рахунків громадян Білорусі та РФ
Один із найбільших банків Швейцарії Julius Baer буде заморожувати рахунки білорусів та росіян через санкції проти країн-агресорів
Про це повідомляє Forbes з посиланням на заяву компанії Main Partner Trust.
Julius Baer повідомив своїм клієнтам – росіянам і білорусам – про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear.
Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені.
Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.
"Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і грошові кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear", - йдеться в повідомленні.
У листах російським і білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. Це рішення пов'язане із санкціями проти РФ і Білорусі.
- Нагадаємо, парламент Швейцарії рекомендував дозволити реекспорт військової техніки та зброї.
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