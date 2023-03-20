Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що одним з найголовніших питань буде обговорення реалізації "мирного плану" Китаю. У будь-якому випадку для просування цього плану Росія має вчинити якісь дії. Виникає питання: що запропонує і буде вимагати у цьому контексті Сі Цзіньпін від Путіна? Але те, що вимоги будуть, – більше ніж очевидно. Бо дивно виглядає, що буде спочатку розмова тет-а-тет, а потім формалізація цих домовленостей запланована на другу половину наступного дня. Тобто залишають цілу добу Путіну і Сі Цзіньпіну для особистих переговорів, які можуть тривати й кілька годин, а може і всю ніч", - зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Валерій Клочок зауважив, що питання номер один, як полюбляють говорити та акцентують у своїх статтях Путін та Сі Цзіньпін, - "українська криза".

"Важливо зазначити, що США говорили про небезпеку зближення Китаю і Росії, але сьогодні це зближення відбувається не як рівних держав, а тут домінує Китай. Тому, Пекін буде вимагатиме домінанти не лише в економічній сфері, але й у безпековій, і війна Росії з Україною – одна з них. Китаю потрібен час, щоб реалізувати свої плани у протистоянні з США. Китай хоче домінувати на Євразійському континенті, і за допомогою Росії він це може зробити. Але знову ж таки Китаю потрібен час. Тому, я схильний вважати, що Сі Цзіньпін буде схиляти Путіна до того, щоб він припинив активну фазу бойових дій. На мою думку, буде обговорюватися конкретний план, навіть на карті та у часовому проміжку, що може вчинити Путін стосовно України: вивести війська, передати території під юрисдикцію України", - припустив політексперт.

Клочок підкреслив важливий момент, який потрібно зафіксувати - те, що Путін суттєво підняв ставку у перемовинах з Сі, поїхавши напередодні до Криму та Маріуполя.