Сі Цзіньпін привітав Байдена з ювілеєм дипвідносин і заявив про готовність співпрацювати
У понеділок, 1 січня, президент Китаю Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден обмінялися вітальними листами з нагоди 45-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Китаю.
У вітальному листі Сі Цзіньпін зазначив, що встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США є великою подією в історії відносин між двома країнами.
"Упродовж останніх 45 років китайсько-американські відносини витримали шторми та в цілому просунулися вперед, що не тільки підвищило добробут двох народів, а й сприяло миру, стабільності та процвітанню світу", - йдеться у повідомленні.
За словами Сі Цзіньпіна, "історія довела, що це не тільки підвищило добробут двох народів, а й сприяло миру, стабільності та процвітанню світу".
Він додав, що обидві сторони повинні сумлінно дотримуватися важливих домовленостей і вживати практичних заходів для сприяння стабільному, здоровому і стійкому розвитку китайсько-американських відносин.
"Я готовий співпрацювати з президентом Байденом, щоб продовжувати керувати китайсько-американськими відносинами на благо Китаю, США і двох народів, а також просувати справу миру і розвитку в усьому світі", - підкреслив Сі Цзіньпін.
У своєму вітальному листі Байден зазначив, що з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1979 році зв'язки між США і Китаєм сприяли процвітанню і можливостям для Сполучених Штатів, Китаю і всього світу.
"Я готовий відповідально керувати цими важливими відносинами та з нетерпінням чекаю розвитку прогресу, досягнутого нашими попередниками, і реалізації наших домовленостей, направлених на розвиток американсько-китайських відносин", - процитували слова Байдена у китайському відомстві.
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У п'ятницю, 29 грудня, посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що з 1 січня спростить оформлення віз для туристів зі США, скоротивши кількість необхідних документів.
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