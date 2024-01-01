Сі Цзіньпін привітав Байдена з ювілеєм дипвідносин і заявив про готовність співпрацювати

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Китаю.

У вітальному листі Сі Цзіньпін зазначив, що встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США є великою подією в історії відносин між двома країнами.

"Упродовж останніх 45 років китайсько-американські відносини витримали шторми та в цілому просунулися вперед, що не тільки підвищило добробут двох народів, а й сприяло миру, стабільності та процвітанню світу", - йдеться у повідомленні.

За словами Сі Цзіньпіна, "історія довела, що це не тільки підвищило добробут двох народів, а й сприяло миру, стабільності та процвітанню світу".

Він додав, що обидві сторони повинні сумлінно дотримуватися важливих домовленостей і вживати практичних заходів для сприяння стабільному, здоровому і стійкому розвитку китайсько-американських відносин.

"Я готовий співпрацювати з президентом Байденом, щоб продовжувати керувати китайсько-американськими відносинами на благо Китаю, США і двох народів, а також просувати справу миру і розвитку в усьому світі", - підкреслив Сі Цзіньпін.

У своєму вітальному листі Байден зазначив, що з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1979 році зв'язки між США і Китаєм сприяли процвітанню і можливостям для Сполучених Штатів, Китаю і всього світу.

"Я готовий відповідально керувати цими важливими відносинами та з нетерпінням чекаю розвитку прогресу, досягнутого нашими попередниками, і реалізації наших домовленостей, направлених на розвиток американсько-китайських відносин", - процитували слова Байдена у китайському відомстві.