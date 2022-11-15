Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат Володимир Омелян.

"Сі Цзіньпін буде обирати підхід вибудовування якихось нових якісних відносин зі США і навряд чи, готовий, станом на зараз до активних військових дій. Це не означає, що в 2025 році чи в 2023 році не спалахне велика війна в Азії між Китаєм та США", - вважає він.

На його думку, зараз Китай не готовий публічно виступити на боці Росії.

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"Ми бачимо, що навіть Іран боїться цього. Тригодинна зустріч Сі і Байдена - дуже добрий знак для цивілізованого світу, що Китай ще не злетів з котушок як Путін, що Китай готовий до розмов. Так, він хоче ці розмови вести з позиції світової супердержави. Тут важливо зрозуміти, на які поступки готовий піти Захід, віддаючи йому цю роль, але найгірше - війна, мабуть, відкладена в часі", - підсумував Омелян.

У понеділок, 14 листопада, на полях саміту G20 в Індонезії Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном вперше після обрання президентом США.