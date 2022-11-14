Про це президент США Джозеф Байден сказав на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яку транслював телеканал "Еспресо".

"Ми прагнемо вести жваву конкуренцію, але будемо робити усе, аби ця конкуренція не переросла у конфлікт. Ми обговорили також те, що політика щодо Китаю не змінилась, – заявив Байден. – Ми підтримуємо статус кво, зокрема, щодо Тайваню.Ми також шукали точки дотику, де б ми могли співпрацювати".

На питання журналістів щодо можливості вторгнення Китаю до Тайваню та можливість нової холодної війни, президент США заперечив:

"Не буде ніякої нової холодної війни. Наша політика стосовно Тайваню не змінилась ні на йоту. Ми хочемо, аби це питання було врегульовано мирно і я до цього питання більше не буду повертатись. Я переконаний, що Сі Цзіньпін зрозумів мою точку зору, я зрозумів його погляд, – заявив Джо Байден. – І гадаю, що США значно краще підковані політично, економічно, аби реагувати на будь-які зміни обставин по всьому світу. Думаю, Сі Цзіньпін погодився зі мою у тому, що зараз важливо саме обставити щодо тих проблем, які ми обговорили, детально. Ми зрозуміли, що наш Кабінет міністрів має зібратися, аби обговорити по кожному питанню деталізовано пройтись і знайти шляхи вирішення".

Саміт G20 відбуватиметься на Балі 15–16 листопада. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в онлайн-форматі.

Голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж в ефірі Еспресо зазначив, що Україна стане центральним питанням на саміті.

Володимир Путін не полетів на саміт G20. За словами його речника – "через необхідність залишатися у РФ". Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Австрії 2014-2021 рр. Олександр Щерба вважає, що відсутність Путіна на саміті G20 – це "ознака слабкості, переляку та ізоляції".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав країни G20 до скоординованих дій для розв'язання проблеми міжнародної економічної нестабільності через війну в Україні.

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