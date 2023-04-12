Про це пише Сіньхуа.

Він підкреслив, що це необхідно аби захищати територіальний суверенітет країни, а також підтримувати загальну стабільність навколишніх територій. Сі Цзіньпін наголосив, що Китаю варто зміцнити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії.

"Сі Цзіньпін зазначив, що необхідно зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на бойові дії, поглибити дослідження військових та оперативних питань, а також модернізувати оперативні концепції, бойові методи та методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку, покращити рівень готовності та реальні бойові можливості", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що для цього треба "енергійно розвивати нові бойові сили та засоби".