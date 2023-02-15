Про це повідомляє AP.

"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", — сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Раїсі у Пекіні.

За повідомленням уряду КНР, лідери країн підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм. Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.

Це перший візит президента Ірану до Китаю за 20 років.