Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Іран у протистоянні "одностороннім діям та залякуванням"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі та запевнив, що Пекін підтримує Тегеран
Про це повідомляє AP.
"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", — сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Раїсі у Пекіні.
За повідомленням уряду КНР, лідери країн підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм. Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.
Це перший візит президента Ірану до Китаю за 20 років.
- Раніше стало відомо, що Ебрахім Раїсі 14-16 лютого відвідає Китай та зустрінеться з Сі Цзіньпінем.
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