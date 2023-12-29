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"Сигнал для партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО": Ігнат про об'єкт, який перетнув повітряний простір Польщі

29 грудня, 2023 п'ятниця
15:12
Війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував перетин повітряного простору Польщі невідомим об'єктом: він заявив, що це сигнал для партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО

Про це Ігнат заявив в етері телемарафону. 

"Як бачите, величезні атаки, тобто багато летить у повітрі всього - масована атака. І такі випадки трапляються уже не вперше. Ми бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже. Залітають  навіть на територію Румунії ракети, і ударні БПЛА там падають, і уламки. Так само це відбувалося на території Польщі", - сказав він. 

Ігнат зазначив, що такі інциденти не є чимось новим, оскільки під час масованих атак росіяни атакують прикордонні області України. 

"Тому таке можливо, і це ще один знак та сигнал для наших партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО для того, щоб ми стали тим щитом між агресором і Європою, захистили себе і таким чином захистили їх. Ми можемо захистити і себе, і вас, тільки дайте нам більше засобів для цього", - наголосив він. 

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Унаслідок цього є поранені та загиблі. Як реагують на російський обстріл у світі. 
  • Під час повітряної тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими, у країні посилили бойову готовність ППО. 
Світ
Україна
Польща
ППО
повітряна тривога
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