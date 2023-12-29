"Сигнал для партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО": Ігнат про об'єкт, який перетнув повітряний простір Польщі

Про це Ігнат заявив в етері телемарафону.

"Як бачите, величезні атаки, тобто багато летить у повітрі всього - масована атака. І такі випадки трапляються уже не вперше. Ми бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже. Залітають навіть на територію Румунії ракети, і ударні БПЛА там падають, і уламки. Так само це відбувалося на території Польщі", - сказав він.

Ігнат зазначив, що такі інциденти не є чимось новим, оскільки під час масованих атак росіяни атакують прикордонні області України.

"Тому таке можливо, і це ще один знак та сигнал для наших партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО для того, щоб ми стали тим щитом між агресором і Європою, захистили себе і таким чином захистили їх. Ми можемо захистити і себе, і вас, тільки дайте нам більше засобів для цього", - наголосив він.