Під час тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт

Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Вказано, що у зранку в повітряний простір Польщі з боку українського кордону влетів невідомий повітряний об'єкт. За ним з моменту появи до зникнення спостерігали за допомогою радіолокаційних засобів системи протиповітряної оборони країни.

"Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач збройних сил Польщі задіяв наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться у повідомленні.

Як вказують у польському радіо RFM, до них на гарячу лінію звернулися очевидці інциденту. Зокрема, жителі ґміни Долгобичув у Люблінському воєводстві (околиці Пшеводува) розповіли, що об'єкт рухався на великій швидкості на захід, вони чули сильний шум і свист.

Наразі в околицях Замостя ведуться пошуки, туди стягнули значні сили. Інформації про вибух не надходило.

"Можливо, це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об'єкт повернувся в простір України", - додали у RFM.