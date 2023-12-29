Під час тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
Під час масованого повітряного удару РФ по Україні у ніч на п'ятницю, 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х.
Вказано, що у зранку в повітряний простір Польщі з боку українського кордону влетів невідомий повітряний об'єкт. За ним з моменту появи до зникнення спостерігали за допомогою радіолокаційних засобів системи протиповітряної оборони країни.
"Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач збройних сил Польщі задіяв наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться у повідомленні.
Як вказують у польському радіо RFM, до них на гарячу лінію звернулися очевидці інциденту. Зокрема, жителі ґміни Долгобичув у Люблінському воєводстві (околиці Пшеводува) розповіли, що об'єкт рухався на великій швидкості на захід, вони чули сильний шум і свист.
Наразі в околицях Замостя ведуться пошуки, туди стягнули значні сили. Інформації про вибух не надходило.
"Можливо, це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об'єкт повернувся в простір України", - додали у RFM.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому у різних містах. Унаслідок цього є поранені та загиблі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.84Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе