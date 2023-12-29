Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Україна потребує фінансування вже зараз": посол США Брінк відреагувала на ранкову атаку РФ

"Україна потребує фінансування вже зараз": посол США Брінк відреагувала на ранкову атаку РФ

29 грудня, 2023 п'ятниця
11:11
Війна з Росією Посол США в Україні Бріджит Брінк

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на наймасовішу ракетну атаку по Україні 29 грудня, заявивши, що Україна потребує допомоги вже зараз

Про це вона написала у X (twitter).

Брінк опублікувала знімок екрану телефону з купою сповіщень про оголошення повітряної тривоги вранці й написала, що "це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці".

Вона наголосила на необхідності наданням Україні фінансування якомога швидше, щоб зупинити такі випадки у 2024 році.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", - написала вона.

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торгівельному центру та пологовому. Унаслідок цього є поранені та загиблі.
Україна
безпілотник
США
допомога Україні
підтримка України
ракетний удар
допомога США Україні
Читайте також:
санкції проти Росії
28 грудня, 2023 четвер
Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
28 грудня, 2023 четвер
Британська розвідка назвала роль судна "Новочеркаськ" для російської армії
Дмитро Лубінець, омбудсман
27 грудня, 2023 середа
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
11:41
Наполеон
"Наполеон" з Хоакіном Феніксом зібрав $200 млн у світовому прокаті
11:40
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: є загиблі та поранені, пошкоджено медзаклади й інші цивільні об'єкти в Києві й регіонах
11:21
імпорт електроенергії
НБУ пом'якшив валютні обмеження задля збільшення можливостей імпорту електроенергії
11:20
Огляд
міжнародний огляд
Три сценарії війни в Україні у 2024 році та чому США штовхають Україну до оборони й переговорів. Акценти світових ЗМІ 29 грудня
11:08
На фото: Дональд Трамп у "Сам удома 2"
Трамп заявив, що "Сам удома 2" став успішним завдяки його епізодичній ролі
10:58
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня
10:55
електроенергія, шахеди
Після масованого обстрілу РФ є вимкнення світла у чотирьох областях: ситуація в енергосистемі станом на 29 грудня
10:46
Ексклюзив
Путін
Заяви Путіна про війну на 5 років - це намагання залякати Захід і населення України, - експерт Ступак
10:41
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні ухилянтам - депутатам міськради
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 грудня: гривня завершує рік на історичному мінімумі
10:29
евакуація
Обов'язкова евакуація з Донеччини: до безпечних регіонів вивезли понад 100 тис. людей
10:26
Обстріл Дніпра. 29.12.2023
Росіяни під час масованої атаки випустили по Україні приблизно 110 ракет, - Зеленський
10:19
На фото: Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво"
"Дівчина Бонда" Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво" нагадала світу про трагедію на Каховській ГЕС
10:06
Оновлено
"Буян-М"
Ворог вивів у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
10:01
Лукашенко
Лукашенко особисто зустрів незаконно депортованих дітей з України
10:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Новий рік приходить з "холодним душем" реальності
09:42
фейк
У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало
09:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Входимо в новий етап двобою з РФ": Згурець розповів, чи очікувати нової атаки ворога в останні дні року
09:01
гроші
Як затримка міжнародної допомоги вплине на українців
08:51
Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів
08:19
Оновлено
SpaceX Falcon Heavy
SpaceX запустила секретний літак Космічних сил США на ракеті Falcon Heavy
08:08
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 13 танків та 26 артсистем, - Генштаб
08:03
OPINION
Юрій Касьянов
Що таке справедлива мобілізація
07:16
Полонені
РФ відправила на фронт сформований з полонених українців батальйон, - ISW
07:14
мобілізація
МВФ про додаткове фінансування мобілізації: очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження
06:59
безпілотник, дрон
Росія заявила про нібито атаку БПЛА на Курську область
06:44
Ніколас Мадуро
Венесуела розгорнула понад 5 тис. солдатів, заявивши про загрозу від Гаяни
06:36
НАЗК
НАЗК оголосило китайську компанію спонсором війни за постачання всюдиходів армії РФ
06:32
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
ISW повідомив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом
06:22
Дональд Трамп
Трампу заборонили балотуватись у президенти США ще в одному штаті
06:08
Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції
Латвія заблокувала всі сайти, пов'язані з Яндексом
03:59
Аллах'яр Сайядманеш
Іранський ексфорвард "Зорі" забажав повернутись в Україну, - Вацко
03:06
Тарас Шелестюк
Непереможний український боксер Шелестюк обізвав Безуглу потворою
02:17
Авдіївка
Українські військові без втрат відбили позицію на Авдіївському напрямку. Відео
01:06
Віктор Гетьманчук
Президент Канадсько-української фундації Віктор Гетьманчук отримав Орден Канади
00:56
Юлія Джима
Біатлон: Україна посіла 5 місце у Різдвяній гонці переслідування
00:25
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
"Арсенал" зі Зінченком програв "Вест Гему" та втратив можливість вийти на перше місце в АПЛ
00:20
пістолет
В Одесі військовий намагався вкоротити собі віку, його шпиталізували
2023, четвер
28 грудня
23:51
Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в Україні
Сашкові з Миколаївщини, який став героєм кліпу Imagine Dragons, відбудували зруйнований Росією дім
23:13
російські військові окупанти
Окупантам на Луганщині наказали поставити 16-річних юнаків на військовий облік за 3 місяці, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV