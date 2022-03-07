Сили безпеки УЗ затримали двох провідників, які вимагали по 1500 грн за проїзд в евакуаційних потягах

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram, інформує Еспресо.TV

Очільник УЗ зазначає, що силами внутрішньої служби безпеки вдалося спіймати двох провідників Равністова К.Є. та Піщанського І.М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка у поїзді №36 Одеса - Перемишль. Провідників вже звільнено, матеріали передаємо до правоохоронних органів.

"Я вже кілька днів чув про схожі поодинокі випадки в різних містах. Але вони не підтверджувались. Це перший підтверджений і розкритий. Я знаю залізничників — це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - написав Олександр Камишін.

Водночас він просить не провокувати залізничників хабарами за місце у потягу, адже Укрзалізниця намагається забирати усіх пасажирів з ключових вокзалів. Також передавати інформацію про факти вимагання грошей або спроби підкупу провідників за телефоном 0 800 503 111 або через чат-бот УЗ в будь-якому месенджері.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" щоденно організовує евакуаційні рейси з міст центральної, східної та південної України на захід. Для українських біженців вони безкоштовні.

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