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Сили оборони передбачили нічну атаку: Гуменюк розповіла деталі тактики окупантів

17 вересня, 2023 неділя
09:38
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

У ніч на 17 вересня Україна зазнала "змішаної" атаки з боку РФ, яка використали дрони-камікадзе та ракети. Ворог намагався заплутати систему протиповітряної оборони, проте готувався до цього певний час, що й викрило його

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в телемарафоні.

"Використовуються і безпілотні літальні апарати, і розвідувального типу в тому числі. Ракети повітряного базування випущені з літаків. Ракети використовують складний маршрут, багато маневрують. Намагаються, як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її. Такий спосіб атаки ворог використовує не вперше, саме намагаючись знайти варіанти маневру, щоб бути максимально результативними", - повідомила Гуменюк. 

За словами військової, ця тактика для ворога не є новою, водночас російські окупанти продовжують шукати максимально ефективну для себе організацію ведення бою. Проте українські Сили оборони спостерігати підготовку РФ до нападу.

"Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій", - додала речниця.

Що відомо про нічну атаку

У ніч з 16 на 17 вересня російські терористи завдали ударів по місту Харків. Крім того, на Одещині є влучання по сільськогосподарських угіддях і зерносховищу. Минулося без людських жертв.

Російські війська випустили по Україні 16 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з них - 6 "шахедів" та 6 крилатих ракет.

Зокрема, серед запущених цілей РФ 6 ударних БПЛА Shahed-136/131, які атакували Україну з південно-східного та південного напрямків, та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Одеса
Харків
ППО
російська армія
Одещина
ЗСУ
окупанти
ракетний удар
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