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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони стримують наступ РФ на Куп`янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

11 серпня, 2023 п'ятниця
06:54
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові стримують наступальні дії росіян на Куп'янському, Мар'їнському, Авдіївському напрямках та в районі Бахмута

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в facebook

РФ завдала 5 ракетних та 61 авіаційний удар

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ вразили 12 районів зосередження живої сили ворога

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено 7 ударних БПЛА противника типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

Ситуація за напрямками

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Єліне, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Заріччя, Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Невського, Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області. 

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники  продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Новоселівка Перша, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. В районі цього населеного пункту завдав авіаційного удару. Окрім цього, артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник вдарив з авіації в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Львове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Донбас
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Нікополь
Харківщина
наступ ЗСУ
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