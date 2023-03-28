Про це йдеться у зведенні Генштабу за 28 березня.

Сили оборони завдали 5 авіаударів по особовому складу й техніці ворога, ракетами уразили пункт управління, склад боєприпасів і район скупчення окупантів

Авіація ЗСУ за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Протягом доби противник завдав по території України 11 авіа- та 2 ракетних ударів

Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб зазначає, що сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ ЗС РФ. Окрім того, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області; Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області; Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області.

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 171 730 солдатів, 6966 бойових бронемашин й 2653 артилерійські системи.