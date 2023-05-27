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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили численні атаки ворога в районі Мар'їнки, за добу на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

27 травня, 2023 субота
07:17
Війна з Росією Збройні Сили України

Росіяни зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу на фронті відбулось 25 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.  

РФ за добу здійснила 20 ракетних ударів по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей  - із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які було знищено нашими захисниками. 

По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге - вдарив по медичному закладу, використавши "Іскандер". Також 2 російських зенітних керованих ракети влучили по місту Авдіївка. 

Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони Shahed по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. 

Також росіяни здійснили близько 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Серед російських військових частішають випадки дезертирства

У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають. 

Сили оборони завдали 14 ударів по зосередженню живої сили та техніки противника

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БПЛА "Орлан-10" та 2 - типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

Ситуація за напрямками

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.  Там же - завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки,  Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча,  Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області.  Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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Запорізька область
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Харківщина
Військові новини
ракетний удар
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