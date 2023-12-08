Сили оборони вночі збили п'ять "шахедів"
Вночі на 8 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та зенітними ракетами
Про це повідомили Повітряні Сили у Telegram.
Росіяни запустили безпілотники типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська та ракети С-300 з території Бєлгородської області.
"Усього зафіксовано пуски семи ударних Shahed-136/131 та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина. Силами та засобами ПС, у взаємодії з ППО Сил оборони, знищено 5 ударних БпЛА противника", - заявили у пресслужбі.
- Вночі РФ завдала 6 ракетних ударів по Харкову. Постраждала людина, а також кілька житлових будинків у різних районах міста.
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