РФ завдала 6 ракетних ударів по Харкову. Постраждали житлові будинки

Про обстріл повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов о 02:56.

Відомо, що росіяни завдали 6 ударів по Харкову. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки. Зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо - ракетами С-300.

"Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні о 3:51.

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