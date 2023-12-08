РФ завдала 6 ракетних ударів по Харкову. Постраждали житлові будинки
У ніч з 7 на 8 грудня, близько 3:00, російські терористи обстріляли Харків
Про обстріл повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов о 02:56.
Відомо, що росіяни завдали 6 ударів по Харкову. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки. Зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо - ракетами С-300.
"Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні о 3:51.
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- Увечері в неділю, 12 листопада, російські війська завдали ударів по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
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