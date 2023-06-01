Сили оборони за добу ліквідували 460 російських солдатів, 7 БПЛА і 14 артсистем, - Генштаб ЗСУ
Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 208 370 російських військових, 3804 танки та 3131 БПЛА
Про це 1 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 25.02.22 по 01.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано
- танків - 3 804 (+2)
- бойових броньованих машин - 7 478 (+6)
- артилерійських систем - 3 474 (+14)
- РСЗВ - 575 (+0)
- засобів ППО - 333 (+0)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 131 (+7)
- крилатих ракет - 1 107 (+0)
- кораблів /катерів - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 239 (+9)
- спеціальної техніки - 458 (+4).
Дані уточнюються.
- За минулу добу ворог втратив 470 військових, 15 артсистем і 32 БПЛА.
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