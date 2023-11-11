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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували понад 1100 російських військових, - Генштаб

11 листопада, 2023 субота
07:55
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті між Силами оборони України та військами РФ відбулося 87 бойових зіткнень. Українські захисники знищили більше ніж 1100 окупантів, 2 ворожі кораблі та 25 танків

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 11 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб
  • танків ‒ 5342 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
  • артилерійських систем – 7527 (+38) од,
  • РСЗВ – 879 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 1559 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+2) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).

Ситуація на фронті: росіяни намагалися штурмувати на 5 ключових напрямках , ЗСУ відбили низку ворожих атак

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти вночі випустили по Україні ударні дрони та ракети

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету "Онікс", зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131.

Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БПЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Червоний Став Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Сіверськ, Архангельське, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Іванівка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони завдали ударів по 15 пунктах зосередження росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Ввечері п'ятниці, 10 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Дрони, спрямовані на Київ, знищили українські сили ППО.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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