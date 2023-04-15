Сили оборони за добу відбили 56 ворожих атак на чотирьох напрямках

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога", - йдеться у повідомленні.

Противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по містах Слов’янськ та Краматорськ

Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок: ворог здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом минулої доби ворог здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

На Херсонщині окупанти зливають мастила з електротрансформаторів, що призводить до знеструмлення окремих вулиць населених пунктів

Стало відомо, що російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, своєю чергою, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.

ЗСУ за добу уразили 3 райони зосередження живої сили противника, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться у дописі.