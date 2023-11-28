Сили ППО вночі знищили 2 ворожих БПЛА
У ніч на вівторок, 28 листопада, сили протиповітряної оборони збили у небі над Україною російський ударний дрон, а під ранок - розвідувальний БПЛА
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі російські війська намагалися атакувати територію України ударним безпілотником типу Shahed, який знищила ППО.
Також під ранок протиповітряна оборона збила на півдні розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Крім того, у Повітряних силах додають, що уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 09:00 окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М".
Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм
- У ніч на 28 листопада російська армія загрожувала території України різним видом озброєння, зокрема з півдня атакували "шахедами".
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