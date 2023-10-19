Сили ППО вночі знищили 4 із 17 повітряних цілей росіян
З вечора 18 жовтня і всю ніч росіяни намагалися атакувати територію України різними видами озброєння. Українська ППО знищила 4 із 17 повітряних цілей ворога
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що українські військові зафіксували запуск:
- 5 балістичних ракет Іскандер М;
- 1 зенітна керована ракета С-300;
- 1 керована авіаційна ракета Х-59;
- 1 крилата ракета (тип уточнюється);
- 9 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Росіяни атакували об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БПЛА Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 18 жовтня російський "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури в Сумах, вночі атаки відновилася. Внаслідок ракетного удару по Миколаєву сталася пожежа.
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