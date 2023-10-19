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Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО вночі знищили 4 із 17 повітряних цілей росіян

19 жовтня, 2023 четвер
09:02
Війна з Росією збитий "Шахед"

З вечора 18 жовтня і всю ніч росіяни намагалися атакувати територію України різними видами озброєння. Українська ППО знищила 4 із 17 повітряних цілей ворога

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що українські військові зафіксували запуск:

  • 5 балістичних ракет Іскандер М;
  • 1 зенітна керована ракета С-300;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59;
  • 1 крилата ракета (тип уточнюється);
  • 9 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Росіяни атакували об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БПЛА Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

  • Увечері 18 жовтня російський "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури в Сумах, вночі атаки відновилася. Внаслідок ракетного удару по Миколаєву сталася пожежа.
ППО
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Дніпропетровщина
Донеччина
безпілотник
Запорізька область
ракетний удар
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