Сили ППО вночі знищили російську ракету та 10 з 11 "шахедів"
У ніч на суботу, 2 грудня, російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками та керованою ракетою. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 10 БПЛА та російську ракету Х-59
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запустили по Україні 11 ударних БПЛА типу Shahed з кримського мису Чауда та керовану авіаційну ракету з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 "шахедів" в межах Одеської області та одну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.
- Напередодні, вночі 1 грудня, російська армія вкотре атакувала Україну ворожими БПЛА. Натомість українські сили ППО знищили в небі над Україною 18 "шахедів" та ракету Х-59.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.73 Купівля 36.73Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе