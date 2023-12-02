Сили ППО вночі знищили російську ракету та 10 з 11 "шахедів"

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запустили по Україні 11 ударних БПЛА типу Shahed з кримського мису Чауда та керовану авіаційну ракету з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 "шахедів" в межах Одеської області та одну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.