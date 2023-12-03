Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"
Уночі неділі, 3 грудня, росіяни випустили по Україні 12 "шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59. Оборонці знищили 10 дронів, а ракета не досягла своєї цілі
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили по Україні 12 ударних БПЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська у РФ. Крім того, керовану авіаційну ракету Х-59 окупанти запустили з повітряного простору Бєлгородської області.
Ударні безпілотники атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА Shahed-136/131. За словами ПС ЗСУ, керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.
- Ввечері суботи, 2 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. Крім того, ракетну небезпеку оголошували у декількох областях.
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