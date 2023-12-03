Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни випустили по Україні 12 ударних БПЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська у РФ. Крім того, керовану авіаційну ракету Х-59 окупанти запустили з повітряного простору Бєлгородської області.

Ударні безпілотники атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА Shahed-136/131. За словами ПС ЗСУ, керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.