Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"

Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"

3 грудня, 2023 неділя
07:22
Війна з Росією Українська ППО ЗСУ

Уночі неділі, 3 грудня, росіяни випустили по Україні 12 "шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59. Оборонці знищили 10 дронів, а ракета не досягла своєї цілі

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни випустили по Україні 12 ударних БПЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська у РФ. Крім того, керовану авіаційну ракету Х-59 окупанти запустили з повітряного простору Бєлгородської області.

Ударні безпілотники атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА Shahed-136/131. За словами ПС ЗСУ, керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

  • Ввечері суботи, 2 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. Крім того, ракетну небезпеку оголошували у декількох областях.
Україна
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Байкало-Амурська магістраль
2 грудня, 2023 субота
США не допомагають Україні у атаках всередині РФ: Білий дім відхрестився від вибухів на БАМі
сухпайок
2 грудня, 2023 субота
Противник полює за нашими пайками, - підполковник НГУ Крижанівський
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
2 грудня, 2023 субота
"Кремль у відчаї": Піонтковський пояснив чому Путіну потрібні переговори
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 грудня
08:17
Знищена техніка окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
08:03
Україна Японія
Уряд Японії запровадив нову програму для переселенців з України. Деталі
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Найефективніша формула миру — знищення путінізму
07:53
міністр оборони США Ллойд Остін
Результат війни в Україні визначить глобальну безпеку на десятиліття, - Остін
07:35
ЗСУ
Погані погодні умови сповільнили темпи бойових дій на фронті, але не зупинили їх, – ISW
07:15
Оновлено
сирена
Росіяни вночі запустили "шахеди" та ракету по Україні: БПЛА фіксували на Хмельниччині, ракета рухалася на північ
01:38
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"У мене сьогодні відмерзли пальці", - Лунін вдруге поспіль провів "сухий" матч за "Реал"
01:15
"Військовозобовʼязаним, які не зʼявилися в ТЦК, блокують банківські картки": росіяни запустили черговий фейк
00:29
Прапор США
ВМС США перехопили іранський БПЛА над американським авіаносцем у Перській затоці
2023, субота
2 грудня
23:22
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росіяни розстріляли українських воїнів, які здавались у полон. Реакція омбудсмана
22:07
Ексклюзив
балет
Солістка балету Львівської опери розповіла, як РФ ширить пропаганду через Чайковського
21:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року і розвал РФ не пов'язані
21:30
Володимир Зеленський
"Особливо цими днями": Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу
20:57
знищені окупанти
За місяць окупанти втратили на Бахмутському напрямку 8700 осіб, - речник Сухопутних сил ЗСУ
20:35
Інфографіка
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Євро-2024: результати жеребкування групового етапу
20:30
Огляд
блокада кордону
Блокада українсько-польського кордону: як розвивається ситуація, нові учасники та можливі наслідки
20:25
Ексклюзив
Роман Костенко
Позиційна війна триває на фронті ще з листопада 2022 року, - полковник СБУ Костенко
20:10
Збірна України, Артем Довбик та Віктор Циганков
Збірна України дізналась потенційних суперників на Євро-2024
20:05
Володимир Путін
"Той самий диявол": Зеленський про російську опозицію
20:03
OPINION
Сергій Громенко
Росія втрачає опорні стовпи своєї сили
20:00
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
"Кремль у відчаї": Піонтковський пояснив чому Путіну потрібні переговори
19:57
Біньямін Нетаньягу
Перемовини Моссаду з ХАМАСом у Катарі зайшли в глухий кут
19:44
Оновлено
"Дніпро-1" - "Ворскла" 1:2 (02.12.2023)
"Ворскла" розбила "Дніпро-1": розклад і результати 16-го туру УПЛ
19:44
Вантажівка, фура
Польща посилила контроль за українськими вантажівками на під’їзних шляхах до КПП
19:36
ЗСУ
Сьогодні найгарячіше поблизу Бахмута та навколо Авдіївки, - Генштаб
19:36
Ексклюзив
росія, Китай
Замість російської "Сили Сибіру - 2", Китай займеться газом з Казахстану, - експосол України в КНР Литвин
19:14
За два тижні ми оголосимо готовність України до перемовин про членство у ЄС, - віцепрезидентка Єврокомісії
18:46
землетрус
На Філіппінах стався землетрус, а в Японії очікується цунамі
18:43
Ексклюзив
Росія втратить можливість перекидати вантажі із КНДР як мінімум до весни: полковник запасу СБУ Притула про вибухи на БАМі
18:19
Еммануель Макрон
Ізраїлю необхідно конкретизувати мету війни з ХАМАСом, - Макрон
18:05
OPINION
Михайло Косів
Українська Військова Організація: уроки та висновки
17:37
Оновлено
COP28
Потроїти виробництво ядерної електроенергії до 2050 року: Про що домовилися на кліматичному саміті COP28 у Дубаї
17:24
Фінляндія НАТО
Очільник міноборони Фінляндії спростував російські фейки про підготовку країни до війни з РФ
17:10
Німеччина уряд
Новий пакет військової допомоги від Німеччини для ЗСУ: що туди увійшло
17:00
Ексклюзив
Путін
Піонтковський назвав два чинники, які вказують, що війну програно для Росії
17:00
Порошенко
СБУ заявляє, що РФ збиралася використати поїздку Порошенка на Захід "у своїх ІПСО". "Євросолідарність" вважає це жартом у стилі "95 кварталу"
16:48
туман
У Києві та області 3 грудня очікується небезпечний густий туман
16:02
субмарина USS Rhode Island
Австралія, Велика Британія та США використовуватимуть ШІ для виявлення китайських субмарин
16:00
OPINION
Євстратій Зоря
Хто в Україні мітить на роль Палпатіна із "Зоряних воєн"?
15:29
Чернігівщина
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: постраждала родина з 4-річною дитиною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV