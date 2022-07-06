Сили спецоперацій спільно з артилерією знищили російські РСЗВ "Ураган"
Українські артилеристи разом з операторами Сил спеціальних операцій знищили кілька одиниць реактивних систем залпового вогню "Ураган"
Про це повідомляє Командування ССО.
"Окупанти завезли свої РСЗВ "Ураган" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце", – йдеться у повідомленні. Росіяни готувалися обстріляти позиції сил оборони та мирне населення.
Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки супротивника, оператори ССО "передали кілька "привітів" з дронів" і далі коригували вогонь української артилерії.
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