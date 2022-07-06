Сили спецоперацій спільно з артилерією знищили російські РСЗВ "Ураган"

Про це повідомляє Командування ССО.

"Окупанти завезли свої РСЗВ "Ураган" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце", – йдеться у повідомленні. Росіяни готувалися обстріляти позиції сил оборони та мирне населення.

Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки супротивника, оператори ССО "передали кілька "привітів" з дронів" і далі коригували вогонь української артилерії.

5 липня ППО збила 3 ракети з 4, які були випущені з акваторії Чорного моря.

5 липня окупанти обстріляли Хмельниччину: одна людина травмована, загиблих немає.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb