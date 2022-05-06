Сили тероборони в Україні укомплектовані на 90% і налічують більше 100 тис. бійців, - командувач ТрО

Про це в інтерв‘ю Суспільному розповів бригадний генерал, командувач сил Тероборони Юрій Галушкін.

Він зазначив, що станом на 24 лютого в Силах тероборони було 6 тисяч військовослужбовців: 146 батальйонів та 25 бригад. Але вони були у штаті мирного часу. Там було по 20 військовослужбовців. Ще не було зброї, не було резервістів, нічого не було.

"Буквально за тиждень після початку відкритої агресії нас стало 110 тисяч, і ми повністю були укомплектовані особовим складом та озброєнням", - додає командир ТрО.

То ж зараз сили ТрО укомплектовані більш ніж на 90%.

"У нас висококваліфіковані фахівці IT, юристи, менеджери. Багато людей, які мають бойовий досвід, однак за станом здоров‘я не можуть виконувати завдання у складі сухопутних військ і максимально допомагають готувати особовий склад", - пояснив Юрій Галушкін.

Є й проблеми: не вистачає озброєння, військової техніки, хоч ТрО теж дають засоби ураження, у тому числі з міжнародної технічної допомоги. Однак на таку велику кількість Сил ТрО, звичайно, їх недостатньо.

Найбільше х командиру подобається те, що його підрозділи показують високий бойовий дух та заслужили любов і повагу українців:

"Мені приємно, що сили ТрО змогли за такий короткий час здобути народну любов, авторитет, показати, на що вони здатні. Мені завжди приємно, коли показують, як сили ТрО знищують ворога. Коли підрозділи сил ТрО показують фаховість, моральний дух і пишаються службою".

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