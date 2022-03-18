Силова деблокада Маріуполя наразі неможлива, але місто в жодному разі не здадуть, - Арестович

Про це радник голови Офісу президента України розповів у своєму відео-зверненні.



За словами Арестовича, на підрозділи ЗСУ, які наразі ведуть бої на півночі Волновахи Донецької області, активно наступають російські війська. Оскільки сили окупантів там переважають, то деблокада міста Маріуполь наразі неможлива.

"Інші українські частини перебувають за 100-120-150 кілометрів від Маріуполя. Мало того, що їм треба здолати оборону противника ще там, де вони перебувають… Допустимо, вони пробили. Хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили і перейшли до наступу? Вони самі там тримають оборону. Щоб вони пішли у сторону Маріуполя, вони не пройдуть понад 120 кілометрів у голому степу під ударами авіації з Криму і Ростовської області", – розповів Арестович.

Зокрема він пояснив, що у вищезазначених областях розташована дуже потужна протиповітряна оборона противника – авіаційна і наземна.

"Більше того, були спроби надати повітряну підтримку і вони, м’яко кажучи, не увінчалися успіхом у Маріуполі. Тому воєнного рішення на цей момент по Маріуполю немає. І це думка не лише моя, це думка військових", – сказав радник голови ОП.



Арестович підсумував, що деблокаду Маріуполя наразі є сенс проводити виключно за допомогою механізму дипломатії.





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